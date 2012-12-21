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国际财经 | 2012年 12月 21日 星期五 10:49 BJT

富士康以2亿美元购得美相机厂商GoPro少数股权

路透12月20日 - 台湾电子设备制造商富士康周四表示,以2亿美元购得美国相机制造商GoPro的8.88%股权,后者的估值为22.5亿美元.

富士康是台湾鸿海精密工业(2317.TW)旗下公司.富士康表示,鸿海董事长郭台铭将加入GoPro的董事会.

路透7月援引消息人士报导称,GoPro计划明年进行首次公开发行(IPO),规模在3-5亿美元.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张荻)

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