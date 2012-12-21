富士康以2亿美元购得美相机厂商GoPro少数股权

美国终裁认定进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
路透12月20日 - 台湾电子设备制造商富士康周四表示,以2亿美元购得美国相机制造商GoPro的8.88%股权,后者的估值为22.5亿美元.
富士康是台湾鸿海精密工业(2317.TW)旗下公司.富士康表示,鸿海董事长郭台铭将加入GoPro的董事会.
路透7月援引消息人士报导称,GoPro计划明年进行首次公开发行(IPO),规模在3-5亿美元.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张荻)
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路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。