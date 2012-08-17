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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 10:10 BJT

富士康追求低成本 转战印尼

电子代工巨头富士康（鸿海）集团将在印尼投资多达100亿美元，主要看重其低廉的劳工成本及庞大市场。富士康中国工厂薪资上涨，且劳资纠纷不断，已宣布将向其他亚洲国家分散生产业务。

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