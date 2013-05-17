富士康称缩短加班时间还要再等等

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透台北5月17日 - 富士康周五表示，需要再等段时间才能缩短中国大陆工厂的员工加班时间。此前，苹果委托的劳动监督机构称，达到从7月1日开始缩短工人劳动时间的目标仍面临困难。
苹果去年委托美国公平劳工协会（Fair Labor Association）调查富士康工厂的劳动状况。2010年以来，富士康因多起员工自杀事件受到各方口诛笔伐。
公平劳工协会周四公布的第三份报告指出，富士康已经解决了初次调查时发现的98%的问题，其中包括缩短工时和加班，改善健康和安全状况，增加工会参与度。富士康在中国大陆的雇员人数超过100万。
报告表示，要在规定期限前依法缩短加班时间，富士康仍然面临挑战。中国大陆法律规定，每周工作时间不超过40小时，加班时间不超过九小时。
“我们需要延长最后期限，”富士康发言人胡国辉告诉路透。“现在还没法说什么时候才能达到那个目标，我们正在努力提出一个现实的时间表。”
很多富士康员工反对缩短加班时间，他们希望在尽量短时间内尽可能多挣钱。一些工人表示，如果缩短加班时间，他们可能选择离开公司。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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