富士康称正努力推动大陆员工更多参与工会

路透台北/北京2月4日 - 富士康正在努力让员工更多地参与工会组织，以消除公司工作环境恶劣、劳工纠纷频发等负面形象。

2010年中期，因员工自杀事件频发及工作环境恶劣、超时工作、工资低等各种指责，令富士康成为外界关注的焦点。富士康旗下大陆员工总数超过100万人。

因富士康旗下工厂问题频发，加上被指责其高价产品建立在富士康工厂工人低廉工资的基础上，富士康主要代工客户苹果(AAPL.O)去年曾委托美国公平劳工协会（FLA）对富士康进行审查。

富士康周一称，正在提高基层员工代表在工会委员会所占的份额。该公司还称，旗下所有工厂已举行了增加此类职位人数的选举，工厂管理层未干涉选举过程。

“为了执行与FLA一起制定的行动方案，富士康正在采取措施提高基层员工在富士康工会中的代表份额，增强员工对工会组织的了解，”富士康在声明中称。

富士康根据FLA的报告建议推出了上述最新计划。该公司此前还采纳其他建议，提高工人工资并改善工作环境。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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