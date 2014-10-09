富士康重庆工厂千人罢工 因惠普减少订单后工人工时减少

路透北京/台北10月9日 - 中国劳工观察(China Labor Watch)周四称，全球最大的电子产品代工制造商鸿海精密 (2317.TW)在大陆的一家工厂逾1,000工人罢工，要求提高薪资和福利待遇。

中国劳工观察称，这些工人在周三开始罢工，因惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ.N)减少订单后，富士康“大幅”减少工人加班时间。富士康是鸿海精密在大陆的企业。

中国劳工观察项目协调员Kevin Slaten通过电话告诉路透，不清楚罢工周四是否继续。

Slaten估计该工厂雇用约100,000名员工。路透看到由中国劳工观察提供的图片显示，大量工人在工业园区大门前，打着“我们不做机器人，我们要吃饭养家”的红色标语。

这家台资企业常受劳工纠纷困扰。劳工纠纷在中国日益成为一个紧张问题，纠纷通常因工人权益及待遇引发。批评人士称，工人利用罢工作为提高薪资、待遇和遣散费的手段。

鸿海精密拒绝立即置评。

中国劳工观察称，这是这家工厂今年以来第二次与惠普相关的罢工。惠普也拒绝立即回应。

鸿海为苹果(AAPL.O)组装iPhone、iPad和笔记本电脑，同时也为惠普和思科(Cisco System)(CSCO.O)组装电脑和服务器。这家重庆工厂不在苹果授权供应商名单中。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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