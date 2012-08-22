富士康将缩减工人每周加班时数

路透台北8月22日电---全球最大的电子产品代工厂--台湾富士康科技(鸿海)集团周三表示,将努力缩减劳工每周加班时数不超过9小时;目前整体经营成本仍高,但预期明年将改善.

富士康集团总裁特助胡国辉并在接受路透电话专访时称,虽然缩减员工加班时数是努力目标,但也有不少人希望藉由加班多赚些钱,因此将与员工沟通生活品质的重要.

公平劳工协会(Fair Labor Association)周二表示,苹果(AAPL.O)与代工厂富士康必须在2013年之前,将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一,以符合当地的劳动法.苹果是该协会的会员.

富士康是鸿海(2317.TW)的下属企业,集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)

--采访 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 黄凯

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