富士康将缩减工人每周加班时数

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透台北8月22日电---全球最大的电子产品代工厂--台湾富士康科技(鸿海)集团周三表示,将努力缩减劳工每周加班时数不超过9小时;目前整体经营成本仍高,但预期明年将改善.
富士康集团总裁特助胡国辉并在接受路透电话专访时称,虽然缩减员工加班时数是努力目标,但也有不少人希望藉由加班多赚些钱,因此将与员工沟通生活品质的重要.
公平劳工协会(Fair Labor Association)周二表示,苹果(AAPL.O)与代工厂富士康必须在2013年之前,将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一,以符合当地的劳动法.苹果是该协会的会员.
富士康是鸿海(2317.TW)的下属企业,集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)
--采访 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 黄凯
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路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。