版本:
中国
时事要闻 | 2014年 7月 30日 星期三 09:50 BJT

富士康深圳工厂一名员工死于厂外--公司

路透台北7月29日 - 台湾鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)周二发布声明称，深圳富士康工厂一名22岁男性员工被发现死于工厂外。

声明指出，死亡原因尚不清楚，公司正在与各相关部门合作。这名员工周日被发现死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐