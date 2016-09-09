鸿海富士康旗下子公司向滴滴出行投资1.199亿美元

路透香港/北京9月8日 - 全球最大的电子代工厂商鸿海富士康科技集团周四称，旗下子公司已向中国叫车服务公司滴滴出行投资1.199亿美元，该投资或将使滴滴出行估值达到337亿美元。

随着富士康的加入，滴滴出行投资者名录上的全球科技巨头越来越多，其中包括美国消费电子公司苹果(AAPL.O)、优步(Uber)、中国腾讯控股(0700.HK)、阿里巴巴集团(BABA.N)以及百度(BIDU.O)。

鸿海精密(2317.TW)在给证交所的文件中公开了此项交易，鸿海精密是富士康上市股票的名称。富士康在声明中称，旗下子公司Foxteq Holdings将拥有滴滴出行0.355%的股份。滴滴出行是中国估值最高的初创企业。

据路透估算，该交易将令滴滴出行估值达到337亿美元。

滴滴出行发言人在电邮中称，两家公司现“正在探索可能性，但目前尚无具体计划”。(完)