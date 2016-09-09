鸿海富士康旗下子公司向滴滴出行投资1.199亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港/北京9月8日 - 全球最大的电子代工厂商鸿海富士康科技集团周四称，旗下子公司已向中国叫车服务公司滴滴出行投资1.199亿美元，该投资或将使滴滴出行估值达到337亿美元。
随着富士康的加入，滴滴出行投资者名录上的全球科技巨头越来越多，其中包括美国消费电子公司苹果(AAPL.O)、优步(Uber)、中国腾讯控股(0700.HK)、阿里巴巴集团(BABA.N)以及百度(BIDU.O)。
鸿海精密(2317.TW)在给证交所的文件中公开了此项交易，鸿海精密是富士康上市股票的名称。富士康在声明中称，旗下子公司Foxteq Holdings将拥有滴滴出行0.355%的股份。滴滴出行是中国估值最高的初创企业。
据路透估算，该交易将令滴滴出行估值达到337亿美元。
滴滴出行发言人在电邮中称，两家公司现“正在探索可能性，但目前尚无具体计划”。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。