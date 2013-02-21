（更正）富士康深圳工厂暂停招工 称节后返岗率高于往年

（更正：内文第三段应为“...今年春节后工人返岗率较过去几年高出很多...”，非“...较去年高出很多...”）

路透台北/纽约2月20日(记者 Clare Jim/Jennifer Saba) - 苹果公司(AAPL.O)制造合作伙伴富士康已冻结深圳一座工厂的招工，并暂缓在中国其他工厂的招工，但公司称此举与任何客户无关。

富士康在华拥有一个为惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O等科技企业代工产品的工厂网。该公司欲淡化《金融时报》一篇关于富士康冻结招聘，同时放缓苹果Iphone 5生产的报道。

富士康在声明中称，因今年春节后工人返岗率较过去几年高出很多，公司决定暂时放缓招聘进程。

声明还指出，此事与任何客户无关，任何与此相反的猜测都是错误的、不准确的。

同中国其他代工生产商一样，富士康依赖中国广大的农民工。很多农民工不会在重大节日后返回工作，但富士康发言人胡国辉(Louis Woo)今年的返岗率高达97%。

苹果2013年假期季的Iphone销量为4,780万部，低于预期，这也引发了人们对其在消费电子领域主导地位下滑的担忧，因三星(005930.KS)等其他使用谷歌(GOOG.O)安卓系统的制造商正逐渐获取市场份额。

苹果观察人士往往从其零部件供应商和制造合作伙伴的情况寻找蛛丝马迹。今年1月，苹果执行长库克罕见地提醒投资者称，很难从有限的“数据”中进行推断。

RBC估计，根据其追踪调查，仅70%-80%农民工返岗。

RBC分析师Amit Daryanani在周三的研究报告中写道：“我们认为今年的返岗率接近90%，这或许减少了招工需求。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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