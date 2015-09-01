富士康科技集团因土地问题 取消印尼工厂投资计划--报载

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅加达9月1日 - 印尼报纸Kontan周二援引一个印尼商会负责人称，全球最大电子零件制造商--台湾富士康科技集团取消了在印尼投资一家工厂的计划。
富士康去年曾表示可能在印尼投资10亿美元，印尼是东南亚最大的经济体。
Kontan援引印尼工商会主席Bambang Sulisto称，富士康是因为土地问题而决定不继续进行投资。
Sulisto没有回复要求置评的电话，路透暂未联系上富士康置评。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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