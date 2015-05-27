富士康计划到2020年在印度建设10-12处设施--郭台铭

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透中国贵阳5月26日 - 台湾富士康科技集团总裁郭台铭周二在贵州省会贵阳接受采访时表示，该全球最大代工电子产品制造商计划到2020年在印度建设10-12个设施，包括工厂和数据中心。
郭台铭表示，该公司可能斥资“数十亿美元”来建设这些设施。鸿海(2317.TW)为该公司旗下上市旗舰子公司。(完)
(编译 刘秀红；审校 李爽)
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路透北京5月10日 - 新华社周二晚间报导称，规模近180亿元人民币的中国国投创合国家新兴产业创业投资引导基金当日正式揭牌，标志著作为国家级政策性创投母基金已完成募集，投资运营顺利展开。
路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%。