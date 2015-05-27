富士康计划到2020年在印度建设10-12处设施--郭台铭

路透中国贵阳5月26日 - 台湾富士康科技集团总裁郭台铭周二在贵州省会贵阳接受采访时表示，该全球最大代工电子产品制造商计划到2020年在印度建设10-12个设施，包括工厂和数据中心。

郭台铭表示，该公司可能斥资“数十亿美元”来建设这些设施。鸿海(2317.TW)为该公司旗下上市旗舰子公司。(完)

(编译 刘秀红；审校 李爽)

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