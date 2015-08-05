富士康称考虑在印度长期投资

路透新德里/孟买8月4日 - 富士康将在印度投资，此举可能促进该国建设科技制造基地的努力。富士康是台湾准系统大厂鸿海精密(2317.TW)的商标名称。

富士康是全球最大的电子产品代工厂商，客户包括苹果(AAPL.O)、黑莓(BB.TO)、小米和亚马逊(AMZN.O)等知名厂商。

富士康创始人郭台铭周二表示，正在考虑在印度的几个邦建立制造厂，并可能与当地厂商结盟。印度是全球增长最快的智能手机市场。

他曾在5月表示，富士康计划到2020年在印度建设10-12个设施，包括工厂和数据中心。

富士康执行长郭台铭周二表示，他正在考虑超过10年的印度投资计划，但尚未决定具体的投资规模。

郭台铭称已与印度总理莫迪沟通。莫迪正在寻求提升该国制造业。

当地商界人士希望，随着富士康等企业在印度投资，供应商也会随之而来。

郭台铭称，考虑在印度生产电池和数据存储器等元件产品，而不仅仅是组装。

他表示，富士康计划与之合作的企业有，印度Adani Enterprises(ADEL.NS)、当地智能手机和电子商务公司MicromaxIPO-MINF.NS以及Snapdeal。

周二稍早，Adani称其已与富士康进入洽谈，但尚未签署协议。(完)

(编译 张涛/李爽 审校 许娜/郑茵)

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