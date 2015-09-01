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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 12:01 BJT

台湾个股：富士康科技集团因土地问题，取消印尼工厂投资计划--报载

路透雅加达9月1日 - 印尼报纸Kontan周二援引一个印尼商会负责人称，全球最大电子零件制造商--台湾富士康科技集团取消了在印尼投资一家工厂的计划。

富士康去年曾表示可能在印尼投资10亿美元，印尼是东南亚最大的经济体。

Kontan援引印尼工商会主席Bambang Sulisto称，富士康是因为土地问题而决定不继续进行投资。

Sulisto没有回复要求置评的电话，路透暂未联系上富士康置评。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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