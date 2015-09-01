台湾个股：富士康科技集团因土地问题，取消印尼工厂投资计划--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达9月1日 - 印尼报纸Kontan周二援引一个印尼商会负责人称，全球最大电子零件制造商--台湾富士康科技集团取消了在印尼投资一家工厂的计划。
富士康去年曾表示可能在印尼投资10亿美元，印尼是东南亚最大的经济体。
Kontan援引印尼工商会主席Bambang Sulisto称，富士康是因为土地问题而决定不继续进行投资。
Sulisto没有回复要求置评的电话，路透暂未联系上富士康置评。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”