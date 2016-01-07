焦点：富士康罕见安排春节不加班 激起苹果投资者对iPhone减产的担忧

资料图片：富士康在广东南部一家工厂的工人们。 REUTERS/Bobby Yip

路透台北1月6日 - 据知情人士透露，苹果公司(AAPL.O)最新版iPhone主要组装厂商--富士康计划缩减为期一周的农历新年假期中的工时，这一做法实属罕见，分析师将此解读为需求走软的迹象。

有关iPhone 6S和6S Plus出货量放缓、库存越积越多的报导以及供应商不温不火的预测，将苹果投资者置身于陌生的境况中，与前几年销售如火如荼、股价蒸蒸日上的熟悉情景截然不同。

日本经济新闻周三稍早引述零部件供应商报导称，1-3月份iPhone 6S和6S Plus的产量将减少约30%，以便经销商降低库存。苹果股价受此影响下跌2.5%，相关供应商股价也出现类似跌幅。

“中国新年是个很大的假期，工人通常会有加班。但是今年，富士康将正常休假，”该知情人士称，指的是今年落在2月8日的农历新年。

富士康总部位于台湾，它在中国大陆的工厂为苹果组装最新款的iPhone，员工数有几十万人，常在农历新年假期通过提供三倍工资等方式鼓励加班。

富士康发布声明指出，有关农历新年假期的运营安排正在规划当中；但公司并未提供细节。未联系到苹果加以置评。

该名消息人士并未授权对媒体发言，因此拒绝具名。

苹果供应商的股票周三下跌，富士康盘中创逾四个月低位后，终场收低0.1%。

和硕(4938.TW)、台积电(2330.TW)、LG显示器(034220.KS)、日本显示器公司(JDI)(6740.T)、村田制作所(6981.T)、Alps电气(6770.T)及TDK(6762.T)等供应商的股价跌幅在2-6%不等。

**产量或将减少**

Dialog Semiconductor等供应商(DLGS.DE)及机壳制造商Jabil Circuit(JBL.N)的12月预估不愠不火，引发外界担忧iPhone出货可能首见下跌。但分析师们对iPhone出货减缓的程度则抱持质疑的看法。

“苹果几乎在各个地区都有相当大的市占率，我不认为全球范围内会出现放缓，”Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead表示。

其中一个迹象是，苹果周三宣布，截至1月3日止的两周期间，顾客在应用程式(程序，app)与app内购买(in-app purchases)的支出达11亿美元，创下假期季节销售纪录。

光是新年这一天，顾客支出超过1.44亿美元，打破先前在圣诞节当天创下的单日销售纪录。

不过许多人认为终究难逃减产。

自从12月初以来，接受汤森路透调查的分析师之中，有三分之一调降对苹果的财测。他们平均预期今年苹果营收增长将不到4%，与9月底止营业年度实现的28%增幅相去甚远。

相对之下，华为周三称它已成为中国第一家智能手机的年出货量超过1亿支的手机厂商。(完)