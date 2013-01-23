富士康国际预估2012年度将录得亏损 因主要客户需求减少

瑞士ABB收购奥地利B&R 叫阵德国西门子工业自动化业务
路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子工厂设备业务的战略。
路透香港1月23日 - 全球主要手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周三表示,2012年度将转盈为亏,这是因为主要客户需求下降,导致公司销售减少等因素.
为诺基亚NOK1V.HE代工的富士康国际在联交所发布公告指出,去年年度净损的原因还包括成本上升导致毛利率下跌,以及集团若干资产减值等.
富士康国际隶属于台湾鸿海集团,其2011年录得净利7,284万美元.
富士康国际今日收盘跌0.83%至3.58港元,一个月来跌2.70%;大盘指数.HSI今日跌0.10%.(完)
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(记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
路透香港4月5日 - 亚洲股市周三上涨，中国股市反弹提供助力，不过市场信心仍谨慎，在中美首脑周四峰会前，投资者对持有大量仓位态度审慎。