富士康国际预估2012年度将录得亏损 因主要客户需求减少

路透香港1月23日 - 全球主要手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周三表示,2012年度将转盈为亏,这是因为主要客户需求下降,导致公司销售减少等因素.

为诺基亚NOK1V.HE代工的富士康国际在联交所发布公告指出,去年年度净损的原因还包括成本上升导致毛利率下跌,以及集团若干资产减值等.