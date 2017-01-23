摩拜单车获富士康投资 展开积极扩张

路透北京1月23日 - 中国摩拜单车宣布与富士康(鸿海)(2317.TW)合作，今年单车产量计划提高一倍至1,000万辆，并表示富士康将成为摩拜单车的战略投资者。摩拜单车是中国的单车共享平台新创企业。

摩拜单车表示，今年将与富士康生产560万辆，其余在自家工厂生产。摩拜单车2016年产量为40万辆。

这项合作协议的内容并未公布。

在中国多家单车共享企业中，摩拜单车被认为是最积极的企业之一。摩拜单车表示，希望能降低每辆单车的单位成本，这项合作将协助公司更快速扩展。

摩拜单车自10月以来进行两轮融资，筹资至少3.15亿美元，并表示不排除更多投资。摩拜单车并未公布估值。

摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。

该公司也有向海外扩张的计划，已经在新加坡设立办公室。

这次与富士康达成协议后，富士康的新厂和现有工厂都将生产摩拜单车。摩拜单车CEO王晓峰告诉路透，也有可能在美国和欧洲进行生产。

他说，现在正在与富士康一起评估可行性。他并称，该公司计划通过在本地生产以满足不同市场的需求。

富士康科技集团总裁郭台铭周日表示，可能在美国设立一个显示面板生产厂，投资将超过70亿美元。此前美国新任总统特朗普刚刚强调优先保障美国就业。(完)