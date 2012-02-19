富士康调涨大陆员工基薪

全球最大的电子产品代工厂富士康(鸿海)集团周五表示，自2月1日起全面调涨大陆各厂区基层员工基本薪资，加薪幅度为16-25%。富士康新闻稿称,此为2010年以来第三次大幅加薪，其中深圳地区基层员工基本薪资已由三年前的900元人民币调为目前1,800元起，考核後升至2,200元以上。路透