富士康有信心今年营收增10% 将与苹果共担劳工环境改善成本

* 今年营收有信心增长10%

* 致力推动向科技贸易方向转型

* 与苹果共担劳工环境改善的成本

路透上海5月10日电---中国大陆经济发展方针"稳增长、促民生、调结构、扩内需",亦适用於全球最大的电子产品代工厂--台湾富士康科技(鸿海)集团,公司周四表示将致力於公司由代工制造向科技贸易方向转型,预计今年营收有信心同比增长10%.

作为美国消费电子品牌大厂苹果(AAPL.O)最大代工厂商,富士康和苹果未来将改善富士康中国工厂员工的工资待遇和工作环境.富士康方面表示,由此增加的成本,将由双方共同分担.

"(今年营收)10%的内部增长目标,我们是一定能做到的."富士康董事长郭台铭在出席其中国总部奠基动土仪式时表示.

富士康这座位於上海浦东陆家嘴的商用办公楼将开始建设,并於2015年建成.它是富士康过去数年来首次建设的办公楼,其将成为公司在大陆的营运中心和长江三角洲的研发中心及电子商务中心.

这个中国总部,亦寄托了富士康集团未来转型的希望.公司将由一个加工贸易和外销导向的企业向科技和服务型企业,而上海本地完善的物流系统、金融系统、信息流和人才流,将会富士康的转型助力不少.

他说,希望富士康能从零部件到消费者整个产业链上,搭起一个新的电子商务平台模式."我们不需要烧钱……2-3年内,你将看到一个崭新的电子商务平台,这将首先在上海试点."

此前富士康集团在商贸领域已有一些尝试,例如IT数码卖场赛博数码,其与德国麦德龙(MEOG.DE)合资开设电子产品卖场--万得城.

不过国内电子产品电子商务平台竞争情势并不容小觑,已出现的不少领先企业包括,去年刚获15亿美元注资的京东商城,阿里巴巴集团旗下的天猫(Tmall.com)以及传统家电连锁零售商苏宁电器(002024.SZ)和国美电器(0493.HK)的电子商务平台.

**与苹果分担增加成本**

近期外界对苹果"血汗工厂"的批评及美国劳工组织对富士康的审查,令富士康成为新闻漩涡的中心.既使在今天的大楼动工仪式上,亦是郭台铭被媒体问及的问题焦点之一.

对於中国工厂员工的薪酬,他回应称,公司绝不会"杀价",要让员工得到合理的薪酬,预计今年底中国员工的薪酬将超过台湾本部;一年以内将会解决员工加班过多的问题,以控制在国家一个月最多加班36个小时的限度内.

他表示,富士康和苹果彼此都会分担因改善劳工环境而增加的成本,但双方相信这很快会增加创造力和竞争力.

富士康已宣布未来五年将为其中国工厂引入100万部以上的机器人,减少一线工人重复单调的工作并提高工作效率.

富士康集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,除了苹果,还有诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等,但其毛利率近年来不断被压缩,第一季度其营业利润率跌破1%,仅0.9%,这反映出代工厂以量制价,低毛利率的宿命没有变化.

富士康集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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