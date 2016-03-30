台湾鸿海宣布收购日本夏普 总价3,888亿日圆

路透台北3月30日 - 台湾鸿海(2317.TW)集团副总裁戴正吴周三表示，鸿海董事会通过以每股88日圆收购日本夏普(6753.T)普通股，若包含特别股总计牵涉总价为3,888亿日圆。

鸿海表示，在认购夏普增资发行普通股后，包括鸿海及共三家子公司合计将持有夏普增资后66%的股权。 另外，鸿海亦表示，亦将认购夏普公司增资发行1,136.4万股的特别股。

鸿海和集团子公司鸿准(2354.TW)周二晚间向台湾证交所申请，周三因宣布重大事件而停牌。

鸿海集团副总裁戴正吴周三在台湾证券交易所的记者会中表示，鸿海称与日本夏普将于4月2日在日本大阪签约。

此案创下单一外国公司对日本科技业的最大收购纪录。

这两家公司上月眼看就要签下最终收购协议，但最后一刻起波澜，在夏普先前未披露的或有负债浮出水面后，鸿海暂停收购计划。

夏普周三收盘涨3.85%。(完)