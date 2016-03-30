台湾鸿海宣布收购日本夏普 总价3,888亿日圆

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透台北3月30日 - 台湾鸿海(2317.TW)集团副总裁戴正吴周三表示，鸿海董事会通过以每股88日圆收购日本夏普(6753.T)普通股，若包含特别股总计牵涉总价为3,888亿日圆。
鸿海表示，在认购夏普增资发行普通股后，包括鸿海及共三家子公司合计将持有夏普增资后66%的股权。 另外，鸿海亦表示，亦将认购夏普公司增资发行1,136.4万股的特别股。
鸿海和集团子公司鸿准(2354.TW)周二晚间向台湾证交所申请，周三因宣布重大事件而停牌。
鸿海集团副总裁戴正吴周三在台湾证券交易所的记者会中表示，鸿海称与日本夏普将于4月2日在日本大阪签约。
此案创下单一外国公司对日本科技业的最大收购纪录。
这两家公司上月眼看就要签下最终收购协议，但最后一刻起波澜，在夏普先前未披露的或有负债浮出水面后，鸿海暂停收购计划。
夏普周三收盘涨3.85%。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。