焦点：鸿海集团董事会通过收购日本夏普 收购价砍掉千亿日圆

路透东京/台北3月30日 - 在历经一个月的纷扰之后，台湾鸿海集团(2317.TW)同意以较原本出价大幅缩水的价格收购日本夏普(6753.T)。之前的纠结引发诸多质疑，包括两家公司结合是否能够顺利运作，以及能否抵御智能手机显示器竞争对手的激烈竞争等。

两家公司表示，鸿海集团将支付约35亿美元收购夏普三分之二股权，较原先出价少了约9亿美元。

这创下日本科技行业公司有史以来最大宗被海外企业并购案，同时终结了夏普这家以皮带扣环及自动铅笔起家的百年企业的独立运作。

这笔交易也将让鸿海取得夏普先进屏幕技术的控制权，并协助强化其与大客户苹果(AAPL.O)的议价能力。

夏普还估计，截至3月31日的财年营业亏损约为1,700亿日圆(15亿美元)，而之前预计为获利100亿日圆，这凸显出夏普糟糕的财务状况。

鸿海表示，将以每股88日圆收购夏普股份，较夏普周三收盘价折价35%。

这两家公司上月眼看就要签下最终收购协议，但最后一刻起波澜，在夏普先前未披露的或有负债浮出水面后，鸿海暂停收购计划。

这一插曲让人回想起四年前双方的破局经验。作为更广泛合作的一部分，鸿海当时同意参股夏普。之后夏普发出亏损预警，导致股价大跌，鸿海随后放弃了该交易。

分析师表示，即便没有这段缺乏互信的老账，也几乎没法保证合并后的公司将能够在有机发光二极体(OLED)等新屏幕技术方面打败对手。苹果料将于2018年之前在其iPhone手机上采用OLED屏幕。

“两年的话比较困难，三年还是有可能的。五年则绝对没问题，”Daiwa-Cathay Capital Markets分析师Kylie Huang说。

她还称，三星电子(005930.KS)的显示器部门以及LG显示器(034220.KS)在未来一段时间里仍可能是OLED屏幕的优先选择。OLED屏幕比其他屏幕更薄更轻，柔韧性也更好。

夏普股票周三在该决定宣布前上涨4%。台湾证交所则暂停了鸿海周三的交易。

读卖新闻周三报导称，鸿海计划对夏普管理层进行改组，其中包括撤换社长。

鸿海在台北的管理层拒绝就夏普社长高桥兴三的安置问题发表评论，称更多细节将在周六的签约活动和记者会上公布。（完）