鸿海董事长将与夏普高管会面 夏普两日飙升近30%（更新版）

(新增股价反应以及记者会细节)

路透台北/东京2月5日 - 处于困境的日本电子产品厂商夏普(6753.T)的一名发言人表示，台湾鸿海董事长郭台铭将在大阪会晤夏普高层。昨日夏普表示专注于鸿海的收购提议，忽略日本政府支持基金提出的救助计划。

总部在日本大阪的夏普股价早盘大涨10%，两日内的涨幅达29%。

夏普的这名发言人称，郭台铭计划0600GMT(日本当地时间下午3点)在大阪召开记者会。

熟悉情况的消息人士称，鸿海(2317.TW)提出向夏普投资约6,590亿日圆(56亿美元)。

据一名消息人士称，夏普董事会周四以13:0的投票结果赞成与鸿海而非日本政府支持的产业革新机构(INCJ)进行谈判。

因未获授权公开讨论此事，消息人士拒绝具名。

夏普发言人不愿进一步评论。鸿海亦拒绝评论。

鸿海为苹果和索尼等国际大厂代工组装各种电子产品，像是智能手机及电视，若夏普由鸿海收购，则将大幅扩充夏普液晶显示器(LCD)面板的销售管道。

虽然鸿海提出优厚条件一事已非新闻，但一家外国公司超越官方基金占得上风，仍令许多日本投资人感到惊讶。

夏普过去四年两度接受债权银行的巨额纾困，但面板事业持续严重亏损，过去几个月，夏普的前途一直笼罩不确定性。(完)