焦点：鸿海料将通过入股夏普案 较原始出价大砍1000亿日圆

路透东京/台北3月30日 - 台湾鸿海(2317.TW)周三料将宣布同意收购日本夏普(6753.T)，且远低于原先出价。过去一个月双方针对夏普的潜在债务问题持续谈判，这令外界更加怀疑两家公司是否能够顺利合作。

两家公司预定周三各自召开董事会，熟知谈判情况的消息人士表示，会中料将通过收购案。由于未获授权与媒体交谈，消息人士不愿具名。

消息人士称，鸿海收购夏普三分之二股权的价格，料将比原先提出的4,890亿日圆(43亿美元)减少约1,000亿日圆。

此案创下单一外国公司对日本科技业的最大收购纪录。

鸿海将获得夏普的先进面板技术，强化它对主要客户苹果(AAPL.O)的定价能力。

这两家公司上月眼看就要签下最终收购协议，但最后一刻起波澜，在夏普先前未披露的或有负债浮出水面后，鸿海暂停收购计划。

读卖新闻周三报导称，鸿海计划对夏普管理层进行改组，其中包括撤换社长。

夏普此前曾表示，鸿海将会对董事会多数人进行遴选。不过投资者还是认为夏普管理层将会有很多人留任一段时间。消息人士今年稍早表示，鸿海董事长郭台铭曾表示会保留多数高层管理人员，并承诺不裁员。

未能立即联系到鸿海给予置评。夏普发言人否认目前已做出这样的决定。

分析师表示，即便没有不信任的老账，也几乎没法保证合并后的公司将能够在有机发光二极体(OLED)等新屏幕技术方面打败对手。苹果料将于2018年之前在其iPhone手机上采用OLED屏幕。

“两年的话比较困难，三年还是有可能的。五年则绝对没问题，”Daiwa-Cathay Capital Markets分析师Kylie Huang说。

她还称，三星电子(005930.KS)的显示器部门以及LG显示器 (034220.KS)在未来一段时间里仍可能是OLED屏幕的优先选择。OLED屏幕比其他屏幕更薄更轻，柔韧性也更好。

台湾证交所已暂停鸿海股票交易，以待公布重大事项。夏普周三收盘涨3.85%。

虽然拥有百年历史的夏普曾是获利丰厚的高端电视机生产商，但其对液晶显示器(LCD)的巨额投资未能获得回报，因经营更加灵活的亚洲对手大幅降价。虽然该公司自2012年以来曾两度获得银行救助，但都未能助其扭转局面。(完)