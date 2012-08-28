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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 10:53 BJT

郭台铭希望本周与夏普敲定投资协议

随同台湾政商界代表团访日的台湾鸿海董事长郭台铭周一在东京对记者表示，他将从周四起与夏普高层会面，希望在本周与日本夏普敲定投资协议。今年3月，鸿海同意以8.52亿美元收购夏普9.9%的股权。

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