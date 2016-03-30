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国际财经 | 2016年 3月 30日 星期三 18:08 BJT

鸿海将全数买下夏普债权银行所持2,000亿日圆优先股--消息

路透东京3月30日 - 一名知情消息人士周三表示，台湾鸿海(2317.TW)计划全数买下日本夏普(6753.T)两家主要债权银行持有的优先股，价值2,000亿日圆(17.8亿美元)。

消息人士向路透表示，鸿海计划在2019年6月前完成收购。

鸿海原先计划买下两家债权银行持有的半数优先股。这两家银行分别为三菱UFJ金融集团(8306.T)及瑞穗金融集团(8411.T)旗下的核心银行事业。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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