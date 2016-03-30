鸿海将全数买下夏普债权银行所持2,000亿日圆优先股--消息

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透东京3月30日 - 一名知情消息人士周三表示，台湾鸿海(2317.TW)计划全数买下日本夏普(6753.T)两家主要债权银行持有的优先股，价值2,000亿日圆(17.8亿美元)。
消息人士向路透表示，鸿海计划在2019年6月前完成收购。
鸿海原先计划买下两家债权银行持有的半数优先股。这两家银行分别为三菱UFJ金融集团(8306.T)及瑞穗金融集团(8411.T)旗下的核心银行事业。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。