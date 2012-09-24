鸿海称富士康太原工厂群殴 40名员工送医

台湾鸿海周一称，旗下富士康山西太原工厂发生群殴，有40名员工送医，部分员工被逮捕，此次群殴事件跟工作内容无关。该公司在一份声明中表示，周日稍晚，数名员工之间的私人争端升级为约2,000名员工参与的群殴事件，周一一早当地警方控制了事态发展。鸿海称正在调查此次事件。