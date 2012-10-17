富士康承认大陆一工厂非法雇用童工

2月7日在深圳富士康工厂拍到的资料图片。 REUTERS/Tyrone Siu

路透台北10月17日电---苹果(AAPL.O)最大的代工厂商富士康承认，旗下大陆一家工厂非法雇用童工，最小的年仅14岁。此事引发外界进一步质疑富士康的学生实习项目。

中国劳工权益活动人士之前指责称，富士康及其他国内大型雇主因很难用低薪找到年轻的成年工人，就将实习生作为生产线工人的廉价来源。

富士康称，他们调查发现烟台工厂的一些实习生年龄低於法定工作年龄16岁，但未透露涉及的人数。

该公司周二发布声明称：“我们的调查显示，一些年龄可疑的实习生已在那家（烟台）工厂工作了约三周时间，这些实习生的年龄在14-16岁之间。”

“这不仅违反了中国的劳动法，也违反了富士康的规定，我们已立即采取措施，将这些年龄可疑的实习生送回教育机构。”

中国媒体此前曝光过富士康使用未成年实习生的情况，该公司进行调查後宣布了上述调查结果。富士康称，调查未发现其他大陆工厂存在类似非法行为的证据。

富士康表示，将与当地政府合作禁止烟台涉事学校参加其实习项目，能证明符合劳动法和公司政策後才会解禁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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