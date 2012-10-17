富士康承认大陆一工厂非法雇用童工

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透台北10月17日电---苹果(AAPL.O)最大的代工厂商富士康承认，旗下大陆一家工厂非法雇用童工，最小的年仅14岁。此事引发外界进一步质疑富士康的学生实习项目。
中国劳工权益活动人士之前指责称，富士康及其他国内大型雇主因很难用低薪找到年轻的成年工人，就将实习生作为生产线工人的廉价来源。
富士康称，他们调查发现烟台工厂的一些实习生年龄低於法定工作年龄16岁，但未透露涉及的人数。
该公司周二发布声明称：“我们的调查显示，一些年龄可疑的实习生已在那家（烟台）工厂工作了约三周时间，这些实习生的年龄在14-16岁之间。”
“这不仅违反了中国的劳动法，也违反了富士康的规定，我们已立即采取措施，将这些年龄可疑的实习生送回教育机构。”
中国媒体此前曝光过富士康使用未成年实习生的情况，该公司进行调查後宣布了上述调查结果。富士康称，调查未发现其他大陆工厂存在类似非法行为的证据。
富士康表示，将与当地政府合作禁止烟台涉事学校参加其实习项目，能证明符合劳动法和公司政策後才会解禁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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