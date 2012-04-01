郭台铭承诺给富士康员工继续加薪

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透中国博鳌4月1日电---富士康科技集团董事长郭台铭周日称，将给大陆员工加薪，并削减工时。为苹果代工iPhone和iPad的富士康(AAPL.O)工厂工作环境恶劣，此前遭舆论抨击。
苹果和富士康上周达成协议，将处理组装厂违规问题，这对於西方企业在华经营方式具有里程碑意义。富士康共有120万名员工。
郭台铭在海南省出席2012博鳌亚洲论坛时告诉路透：“我们现在在公司有个说法：你上班时间短了，拿得薪水更多了。我们不会到此为止，还会继续加薪。”
根据协议，富士康将新增大量员工、削减加班时间、提升安全保障并改善员工宿舍及其他设施。
此举是代工了全球一半消费电子产品的富士康针对公平劳工协会（FLA）调查的反应。FLA的调查发现，富士康存在使员工超时工作、不支付某些加班费等违反劳动法的行为。
苹果和耐克(NKE.N)等跨国公司因他们在中国的代工厂劳工工资低、工作环境恶劣而备受指责，一些分析人士和劳动协会称这些工厂为“血汗工厂”。（完）
编译：黎黎/张家伟 发稿：王燕焜
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