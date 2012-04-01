郭台铭承诺给富士康员工继续加薪

富士康董事长郭台铭2010年11月18日在台北出席记者会的资料图片。 REUTERS/Pichi Chuang

路透中国博鳌4月1日电---富士康科技集团董事长郭台铭周日称，将给大陆员工加薪，并削减工时。为苹果代工iPhone和iPad的富士康(AAPL.O)工厂工作环境恶劣，此前遭舆论抨击。

苹果和富士康上周达成协议，将处理组装厂违规问题，这对於西方企业在华经营方式具有里程碑意义。富士康共有120万名员工。

郭台铭在海南省出席2012博鳌亚洲论坛时告诉路透：“我们现在在公司有个说法：你上班时间短了，拿得薪水更多了。我们不会到此为止，还会继续加薪。”

根据协议，富士康将新增大量员工、削减加班时间、提升安全保障并改善员工宿舍及其他设施。

此举是代工了全球一半消费电子产品的富士康针对公平劳工协会（FLA）调查的反应。FLA的调查发现，富士康存在使员工超时工作、不支付某些加班费等违反劳动法的行为。

苹果和耐克(NKE.N)等跨国公司因他们在中国的代工厂劳工工资低、工作环境恶劣而备受指责，一些分析人士和劳动协会称这些工厂为“血汗工厂”。（完）

编译：黎黎/张家伟 发稿：王燕焜

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