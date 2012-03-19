美国媒体撤回报导 富士康难逃影响

路透台北3月19日电---尽管一家美国广播电台撤回了针对富士康在中国一家工厂工作环境的节目，富士康并未摆脱节目造成的影响。

中国劳工通讯称，富士康的工作环境仍很艰苦；一个持有富士康母公司股份的基金经理称，投资者关注富士康如何对待工人。

“撤回节目在某种程度上为富士康进行了正名，但并非完完全全。媒体和股市投资者将继续关注富士康如何对待工人。”宝来证券基金部门基金经理兼副投资官Simon Liu表示，该部门持有富士康母公司鸿海精密(2317.TW)的股份。

“苹果明显开始采取严肃措施，要求富士康妥善对待其中国工人。”Liu说道。

《This American Life》节目上周撤回了报导，称其中包含“多项虚构”。富士康周一称，没有起诉《This American Life》的计划。

中国劳工通讯发言人Geoffrey Crothall称，富士康的工人仍面临恶劣的工作环境，包括长时间工作，严酷的管理，有时甚至涉嫌辱骂，以及一些工厂存在的不安全工作习惯。

“这些情况都还存在。我觉得过去几个月（情况）没有任何缓解。”Crothall表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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