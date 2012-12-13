富士康国际称主席陈伟良退任

沪深证交所周四两融余额增9.6亿元 连续四日上升
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。
路透香港12月13日-全球主要手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周四表示,现任主席陈伟良将同时退任主席及执行董事,主席一职由现任执行董事童文欣担任,自明年1月1日起生效.
富士康国际在联交所发布公告指出,陈伟良是因为家庭因素离开,确认与董事会并无意见分歧.
陈伟良原任富士康行政总裁,在今年1月1日退任该职.
富士康国际隶属于台湾鸿海集团,主要客户为诺基亚NOK1V.HE和摩托罗拉MOT.N.市场传言其将加入苹果(AAPL.O)iPhone组装,一度激励股价大涨.
富士康国际今日收盘跌1.8%至3.81港元,一个月来升5.79%;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。