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时事要闻 | 2012年 9月 24日 星期一 13:00 BJT

鸿海称富士康太原工厂群殴有40名员工送医 部分被捕

路透台北9月24日电---台湾鸿海 2317.TW 周一称,旗下富士康山西太原工厂群殴有40名员工送医,部分员工被逮捕,此次群殴事件跟工作内容无关.

该公司在声明中表示,周日稍晚,数名员工之间的私人争端升级为约2,000名员工参与的群殴事件,周一一早当地警方控制了事态发展.

鸿海称正在调查此次事件.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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