鸿海称富士康太原工厂群殴有40名员工送医 部分被捕

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透台北9月24日电---台湾鸿海 2317.TW 周一称,旗下富士康山西太原工厂群殴有40名员工送医,部分员工被逮捕,此次群殴事件跟工作内容无关.
该公司在声明中表示,周日稍晚,数名员工之间的私人争端升级为约2,000名员工参与的群殴事件,周一一早当地警方控制了事态发展.
鸿海称正在调查此次事件.(完)
--编译 侯向明;审校 程琳
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。