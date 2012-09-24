鸿海称富士康工厂员工群殴已平息

路透台北9月24日电---台湾富士康科技集团称,其在中国北部山西太原工厂的不同生产线员工间於周一清早发生群殴.

富士康是鸿海精密(2317.TW)的商号,也是世界最大的电子产品代工企业.

"群殴目前已经结束...我们仍在调查斗殴的起因和参与人数,"富士康发言人Louis Woo表示,他说,群殴发生在工人宿舍.

他表示,该公司将在周一稍晚发表声明.富士康太原工厂生产汽车电子产品和其他各类电子部件.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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