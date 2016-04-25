标普维持法国AA评等并下调其未来三年年增长预期至1.4%

路透巴黎4月22日 - 信用评级机构标准普尔周五维持对法国的AA评等，评等展望为负面，该机构还下调了对法国未来三年的经济增长预期。

标普将法国2016-2018年的年均增长预期从1.6%下调至1.4%，主要考虑到新兴市场经济放缓可能带来的二次影响以及英国可能退欧所带来的后果。

“此次下调幅度比部分评级机构要温和，因为法国出口对新兴市场的直接曝险并不大，”标普在声明中称。

标普承认，法国政府2015年在赤字方面的表现好于预期，但称这在一定程度上依赖利率较低等暂时性因素。标普2012年剥夺了法国的AAA评等。

法国去年把公共赤字与国内生产总值(GDP)之比降至了3.5%。此前法国从欧盟获得两年宽限期来实现将赤字与GDP之比降至3%的欧盟上限之下。

标普现预计，法国2016年将实现把赤字与GDP之比降至3.3%的目标，之前的预期略高为3.4%。

法国政府预计，2017年赤字与GDP之比可降至2.7%，该年也是法国总统奥朗德(Francois Hollande)五年任期的最后一年。

标普对法国的负面评等展望表明，该机构今年下调法国评等的机率为三分之一。(完)