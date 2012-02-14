法国财长回应评级展望遭降 称将推进竞争力改革与减赤

日相安倍称央行除了实现通胀目标外 还须刺激增长
路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了实现其2%的通胀目标，也是为了刺激经济。
路透巴黎2月14日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)周二表示,法国将推进增强竞争力和推动经济成长的政策,并降低政府赤字规模.此前评级机构穆迪将该国AAA评级的展望调至负面.
"穆迪指出,法国拥有主权债发行参照国的地位,"巴胡安在声明中表示,"政府经济政策构成框架和长期方案的一部分.政府决心推进措施来提振经济成长、增强竞争力,尤其是对福利财政、就业进行改革并减少公共赤字."
巴胡安表示,穆迪看重法国的高生产率和经济的多样性,调降法国债信展望至负面是因欧元区作为一个整体所面临的风险.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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