萨科齐：法国若失AAA评级 困难并非无法克服

路透巴黎12月12日电---法国总统萨科齐在法国世界报周一刊出的采访中称,法国若失去AAA评级将会增加困难,但不会是无法克服的.

萨科齐对该报称,评级机构已经指出法国银行业给法国评级构成风险,但欧洲银行业管理局却认为,法国银行业需要的资本比德国同业要少.

他表示这是个"好消息",法国银行业在筹集所需的77亿欧元资本时,不需要政府预算提供一分钱.

萨科齐称,若评级机构下调法国评等,政府会"冷静应对".

"这会增加困难,但并非无法克服,"他说.(完)

--编译 艾茂林;审校 田建华

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