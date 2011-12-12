萨科齐：法国若失AAA评级 困难并非无法克服

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透巴黎12月12日电---法国总统萨科齐在法国世界报周一刊出的采访中称,法国若失去AAA评级将会增加困难,但不会是无法克服的.
萨科齐对该报称,评级机构已经指出法国银行业给法国评级构成风险,但欧洲银行业管理局却认为,法国银行业需要的资本比德国同业要少.
他表示这是个"好消息",法国银行业在筹集所需的77亿欧元资本时,不需要政府预算提供一分钱.
萨科齐称,若评级机构下调法国评等,政府会"冷静应对".
"这会增加困难,但并非无法克服,"他说.(完)
--编译 艾茂林;审校 田建华
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