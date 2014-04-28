法国称可能介入阿尔斯通交易 奥朗德将会晤通用电气CEO

* 总统奥朗德将与通用电气CEO会面，讨论就阿尔斯通的未来

* 经济部长蒙特布尔称将阻止不适合的交易

* 奥朗德和蒙特布尔还将同西门子CEO会面

路透巴黎4月28日 -法国经济部长蒙特布尔表示，政府将阻止一切其认为不适合的牵涉阿尔斯通(ALSO.PA)收购交易。在这之后，法国总统奥朗德将与通用电气(GE)(GE.N)执行长会面并讨论阿尔斯通的未来。

美国通用电气收购法国阿尔斯通电力部门的计划周日杀出程咬金，西门子(Siemens)(SIEGn.DE)和法国政府提出一项欧洲“冠军”结盟计划，并誓言将以法国国家利益为先。此举意在应对通用电气对阿尔斯通的收购计划。

通用电气执行长伊梅尔特(JeffreyImmelt)在0720GMT抵达爱丽舍宫，与他同行的还有通用电气法国公司总负责人Clara Gaymard。

在会议前几个小时，蒙特布尔表示，法国将以阿尔斯通、公司员工以及整体经济的长远利益为考量，阻止其认为不合适的交易。

但他并未明白表示，若通用电气或德国西门子的提案都无法让人接受，希望让阿尔斯通国有化。

他补充道，蒙特布尔及奥朗德也将会晤西门子执行长JoeKaeser。而在那之后将与家族控制集团Bouygues(BOUY.PA)亿万富翁董事长MartinBouygues会面；Bouygues是阿尔斯通最大股东，持股比重达29.4%。

“我们正努力改善收购条件，以确保法国公司...不会成为猎物，”蒙特布尔在RTL电台表示，“另一方面我们也不排斥结盟，以协助我们全球化。”

“当下我们正与通用电气和西门子两方进行讨论，他们各自提出的收购条件将让我们可以采取不同的产业策略。”

伊梅尔特已经抵达巴黎，力图敲定以130亿美元收购阿尔斯通发电涡轮机事业；此前有报导指出，阿尔斯通和通用电气于上周稍晚进行协商。

伊梅尔特到访之际，法国可能失去本地龙头企业一事，引发政坛譁然，而西门子也加入竞争行列。

在法国爱丽舍宫(ElyseePalace)召开的会议时间如下，与西门子的会面时间为周一1600GMT，与Bouygues会面时间则为1715GMT。(完)

(编译 洪曦/张明钧; 审校 王洋/蔡美珍)

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