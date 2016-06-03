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时事要闻 | 2016年 6月 3日 星期五 18:13 BJT

塞纳河水位持续上涨 巴黎博物馆转移艺术品

路透巴黎6月3日 - 巴黎副市长Bruno Julliard表示，随着塞纳河水位持续上涨，卢浮宫和奥赛博物馆将存放在地下的艺术品转移到了安全的地方。数日的大雨已经导致两人死亡。

洪水已经迫使巴黎南部数以千计的民众撤离、数十所学校关闭。本周早些时候，法国还曾出动军队救援被困在一条高速路上的车辆。

“对于博物馆来说，尽管截至今天尚未有洪水淹没储藏室，根据程序需要将存放在最深处的艺术品运往更高处，”Julliard对France Inter电台说道。

Julliard指出，截至周五早些时候，这些博物馆的艺术品没有风险。

官员们预计巴黎市中心塞纳河段水位周五将最高达到6米，他们强调这仍远低于将危及居民和商业的水位。

塞纳河在1910年曾达到8.6米的纪录水位，当时数以千计的巴黎民众被迫逃离市内积水的低洼地区。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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