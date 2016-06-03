塞纳河水位持续上涨 巴黎博物馆转移艺术品

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴黎6月3日 - 巴黎副市长Bruno Julliard表示，随着塞纳河水位持续上涨，卢浮宫和奥赛博物馆将存放在地下的艺术品转移到了安全的地方。数日的大雨已经导致两人死亡。
洪水已经迫使巴黎南部数以千计的民众撤离、数十所学校关闭。本周早些时候，法国还曾出动军队救援被困在一条高速路上的车辆。
“对于博物馆来说，尽管截至今天尚未有洪水淹没储藏室，根据程序需要将存放在最深处的艺术品运往更高处，”Julliard对France Inter电台说道。
Julliard指出，截至周五早些时候，这些博物馆的艺术品没有风险。
官员们预计巴黎市中心塞纳河段水位周五将最高达到6米，他们强调这仍远低于将危及居民和商业的水位。
塞纳河在1910年曾达到8.6米的纪录水位，当时数以千计的巴黎民众被迫逃离市内积水的低洼地区。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。