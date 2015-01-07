巴黎讽刺刊物办公室发生枪击事件 至少12人死亡--警方（更新版）

（更新袭击死亡人数）

路透巴黎1月7日 - 巴黎警方称头戴黑色面罩的枪手周三袭击了讽刺刊物《查理周刊》(Charlie Hebdo)在巴黎的办公室，警方新闻发言人宣布，这起枪击事件已造成12人死亡，其中包括两名警员。

该刊物之前曾因通过卡通图画讽刺穆斯林领导人和伊斯兰教先知穆罕默德而遭燃烧弹的攻击。

法国总统奥朗德前往现场，法国政府称将把安全级别升至最高等级。

奥朗德对媒体称：“这毫无疑问是一次恐怖袭击。”

另外还有10人在此次事件中受伤。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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