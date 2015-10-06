雷诺汽车董事会将开会讨论与日产结盟议题--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎10月6日 - 熟知事况消息人士指出，法国汽车制造商雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)计划于周二稍晚召开董事会，讨论与日本伙伴日产汽车(7201.T)的结盟问题，这证实了稍早法国费加罗报的报道。
此前法国政府于4月将雷诺持股比重由15%提高至19.7%，称此举旨在提高其投票权，并保障其关键股东地位，但此举让雷诺及日产皆感恼怒。
一名雷诺发言人证实，周二将召开董事会，但他并未对讨论议程置评。讨论该公司策略的会议预计将在周三召开。
费加罗报指出，身兼雷诺及日产董事长职务的戈恩(Carlos Ghosn)可能会研究结盟的各种选项，但报导未提及消息来源。两家公司自1999年起结盟，而戈恩打算进一步强化合作。
0905GMT，雷诺股价上涨3.4%至67.97欧元，5月底时还位于约100欧元的高位。
一名驻巴黎的交易员表示，“市场正在揣测与日产结盟的情势发展。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。