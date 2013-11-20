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国际财经 | 2013年 11月 21日 星期四 07:10 BJT

标致寻求发股增资40亿 由法国政府及东风汽车承购--报载

路透巴黎11月20日 - 法国世界报周三报导指出，标致-雪铁龙(PeaugeotCitroen)(PEUP.PA)正寻求发行股票筹资40亿欧元(54亿美元)，买家为法国政府及中国汽车制造商东风汽车(0489.HK)。

报导指出，根据讨论中的交易内容，东风汽车及法国政府将各取得30%的标致-雪铁龙股权。报导未提及消息来源。

路透上月报导指出，标致-雪铁龙正在洽商30亿欧元增资，当中法国政府及东风汽车将取得同等份额股权。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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