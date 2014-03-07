法国巴黎银行现汇交易主管被停职--华尔街日报

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透巴黎3月6日 - 华尔街日报周四援引匿名消息人士报导，法国巴黎银行(BNPP.PA)的现汇Bob deGroot被停职，这是全球外汇市场操纵案调查的一部分。
这家法国最大的银行拒绝就de Groot被停职置评。deGroot未直接回复电子邮件发送的置评请求，打给他办公室的电话也直接转到该行通信部。
最近几个月，全球范围内有逾20名银行交易员安排休假、遭停职或被解雇，包括外汇交易巨头花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSN.VX的首席交易员。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。