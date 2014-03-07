法国巴黎银行现汇交易主管被停职--华尔街日报

路透巴黎3月6日 - 华尔街日报周四援引匿名消息人士报导，法国巴黎银行(BNPP.PA)的现汇Bob deGroot被停职，这是全球外汇市场操纵案调查的一部分。

这家法国最大的银行拒绝就de Groot被停职置评。deGroot未直接回复电子邮件发送的置评请求，打给他办公室的电话也直接转到该行通信部。

最近几个月，全球范围内有逾20名银行交易员安排休假、遭停职或被解雇，包括外汇交易巨头花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSN.VX的首席交易员。(完)

(编译 王翔琼；审校 张明钧)

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