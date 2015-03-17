法国确认将加入中国主导的亚洲基础设施投资银行

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透巴黎3月17日 - 法国财政部周二称，法国将加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)，并称意大利和德国也持相同立场。
金融时报早前援引欧洲官员报导称，法国、德国和意大利已同意跟随英国脚步，加入亚洲基础设施投资银行，尽管美国向他们施压不要加入该行。
法国财政部的一位官员在电话中称，报导“确认了法国的加入，并突显德法意三国在这个问题上的一致立场。”(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。