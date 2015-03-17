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中国财经 | 2015年 3月 17日 星期二 18:59 BJT

法国确认将加入中国主导的亚洲基础设施投资银行

路透巴黎3月17日 - 法国财政部周二称，法国将加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)，并称意大利和德国也持相同立场。

金融时报早前援引欧洲官员报导称，法国、德国和意大利已同意跟随英国脚步，加入亚洲基础设施投资银行，尽管美国向他们施压不要加入该行。

法国财政部的一位官员在电话中称，报导“确认了法国的加入，并突显德法意三国在这个问题上的一致立场。”(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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