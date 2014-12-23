法国兴业银行获利能力目标恐受俄罗斯经济困境冲击--华尔街日报

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透12月22日 - 华尔街日报援引消息人士的报导称，法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)可能必须将在俄罗斯的获利能力目标推迟数年，因为该国经济困境问题。
援引消息人士的报导称，法国兴业银行目前没有退出俄罗斯的打算，俄罗斯占该行净利的6%。
法国兴业银行于2006年买进Rosbank (ROSB.MM)股权，并在西方和欧洲对俄罗斯实施制裁之际，于4月将其股权提高至99.4%。
华尔街日报引述知情人士表示，该行冀望明年上年半在乌克兰东部的军事冲突可望解决，且油价料将反弹。
报导引述消息人士的话称，法国兴业银行希望在2016年将俄罗斯业务的股东权益报酬率(ROE)从12.7%提高至14%的目标似乎很困难。
“这可能还需要两三年的时间才能达成该目标，”消息人士之一对报纸表示。
其他像是德意志(DBKGn.DE)和巴黎银行(BNPP.PA)料将持续在俄罗斯的业务，尽管经济衰退势必会使其当地营收减少。
由于在正常上班时间以外，无法立即连系到法国兴业银行和Rosbank置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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