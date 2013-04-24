法国安盛将以6.31亿美元收购中国天平车险50%股份

路透巴黎4月24日 - 法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)周三表示，同意以4.85亿欧元(6.31亿美元)的价格收购中国财产及意外(P&C)保险公司--天平汽车保险的50%股份，以增强在高增长市场的竞争力。

安盛保险一直在向新兴市场扩张业务，因发达市场在金融危机后仍然低迷。该公司本月稍早以11亿美元的价格出售了一批年份较久的美国寿险保单。

安盛周三表示，该公司和天平的现有股东将共同控股天平车险，安盛在中国的财产及意外保险业务料将与新的合资公司整合。

安盛称，这次收购将使公司成为中国最大的外资财产及意外保险业者，并提升在日本以外亚洲市场最大财产及意外保险业者的地位。

“得益于天平对中国市场的了解，这次收购将使安盛在中国快速增长的P&C保险市场获得独一无二的直接营销渠道，”安盛执行长Henri de Castries在声明中称。

安盛保险股价周三早盘上涨1.2%，稍高于欧洲保险类股指数.SXIP0.5%的涨幅。

根据协议条款，安盛将以19亿元人民币(3.07亿美元)从天平现有股东收购33%的股份，并增资20亿元人民币，为未来发展提供资金。该收购协议尚待监管机构批准。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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