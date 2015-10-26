法国财长萨潘称欧洲央行进一步放宽政策恐有难度

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福10月26日 - 法国财长萨潘周一表示，法国认为欧洲央行目前的货币政策合适，进一步放宽政策恐有难度。
欧洲央行总裁德拉吉在上周央行会议后，发出温和言论，许多人认为，这强烈暗示其将扩大资产购买计划，以提振欧元区经济成长和通胀，或者将该计划延至明年9月以后。
萨潘在法兰克福对记者表示，“很难在当前货币刺激的基础上进一步大幅扩大。”
“仍有加大刺激的可能性，但目前的刺激力度已然不小。法国认为目前的货币政策合适。”
欧元区经济要恢复持续增长，除了货币政策外还需要其他协调行动。“我们需要全面考虑欧元区的需要。”萨潘表示。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。