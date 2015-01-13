《查理周刊》新封面上的穆罕默德面带泪水

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透巴黎1月13日（记者 Leigh Thomas） - 《查理周刊》周三将出版遇袭后的首期杂志，而封面上的漫画人物是先知穆罕默德。上周，伊斯兰枪手袭击了该杂志社在巴黎的办公室。
由于需求大增，《查理周刊》这次计划印刷300万份，远高于通常的六万份。报刊经销商称，法国各地大量客户正在下订单。
1月14日出版的杂志封面上，穆罕默德面带泪水，手拿“JE SUIS CHARLIE”（我是查理）的标语，上方的标题为“TOUT EST PARDONNE”（宽恕一切）。
《查理周刊》的律师Richard Malka周一对France Info电台称，新一期《查理周刊》还将包括其他有关先知穆罕默德的漫画，以及讽刺政客和其他宗教的内容。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。