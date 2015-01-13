《查理周刊》新封面上的穆罕默德面带泪水

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月13日 - 《查理周刊》周三将出版遇袭后的首期杂志，而封面上的漫画人物是先知穆罕默德。上周，伊斯兰枪手袭击了该杂志社在巴黎的办公室。

由于需求大增，《查理周刊》这次计划印刷300万份，远高于通常的六万份。报刊经销商称，法国各地大量客户正在下订单。

1月14日出版的杂志封面上，穆罕默德面带泪水，手拿“JE SUIS CHARLIE”（我是查理）的标语，上方的标题为“TOUT EST PARDONNE”（宽恕一切）。

《查理周刊》的律师Richard Malka周一对France Info电台称，新一期《查理周刊》还将包括其他有关先知穆罕默德的漫画，以及讽刺政客和其他宗教的内容。（完）