法国总理称不能排除遭遇生化武器威胁的可能性

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月19日 - 法国总理瓦尔斯周四称，法国在与伊斯兰武装分子的战斗中可能面临化学武器或细菌武器威胁。
“我们不能排除任何可能性。我们要采取一切预防措施。但我们知道存在面临化学武器或细菌武器的风险，”瓦尔斯对议会说道。
“策划者的恐怖想象力是无限的，”他在议会下院发表演讲时称。他寻求议会批准延长国家紧急状态。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。