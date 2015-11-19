法国总理称不能排除遭遇生化武器威胁的可能性

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月19日 - 法国总理瓦尔斯周四称，法国在与伊斯兰武装分子的战斗中可能面临化学武器或细菌武器的威胁。

“我们不能排除任何可能性。我们要采取一切预防措施。但我们知道存在面临化学武器或细菌武器的风险，”瓦尔斯对议会说道。

“策划者的恐怖想象力是无限的，”他在议会下院发表演讲时称。他寻求议会批准延长国家紧急状态。（完）