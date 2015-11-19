法国总理称不能排除遭遇生化武器威胁的可能性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月19日 - 法国总理瓦尔斯周四称，法国在与伊斯兰武装分子的战斗中可能面临化学武器或细菌武器的威胁。
“我们不能排除任何可能性。我们要采取一切预防措施。但我们知道存在面临化学武器或细菌武器的风险，”瓦尔斯对议会说道。
“策划者的恐怖想象力是无限的，”他在议会下院发表演讲时称。他寻求议会批准延长国家紧急状态。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”