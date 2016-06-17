中国国家电网投资法国电网将是敏感问题--法国输电网公司CEO

路透法国南特6月17日 - 法国输电网公司(RTE)首席执行官(CEO)周四表示，中国投资法国的高压电网将会是个敏感问题，法国电力集团(EDF)的电网部门--RTE没有与中国国家电网(SGCC)进行谈判。

中国国家电网已经投资了南欧的电网公司，电力领域的专家称，中国国家电网在考虑欧盟电网的所有投资机会。

法国政府要求其持股85%的法国电力集团，出售旗下全资子公司法国输电网公司至少50%股份，以为在英国建设核电站项目融资。

法国经济部长马克龙表示，国有银行Caisse des Depots (CDC)可能购买法国输电网的部分股份。根据2004年的法律，法国输电网的股份必须由法国电力集团或其他公有实体持有。

当被问及中国国家电网能否取得法国输电网公司部分股权时， 该公司首席执行官Francois Brottes称，法国输电网公司作为一家垄断运营商，对于法国至关重要。

“我们是一家具有巨大战略意义的公司，因此当涉及到这种敏感问题时，人们必须从国家利益的角度出发，遵循谨慎原则，”他称。

他补充称，中国对法国输电网公司可能的投资不仅是财务事宜，还关系到重要的基建问题。

Brottes称，中国国家电网尚未显示出投资于法国输电网公司的兴趣。(完)