雷诺与东风签约合资建厂--雷诺高层

路透北京4月23日电---一名雷诺汽车(RENA.PA)高管周一确认,该公司和中国东风汽车(0489.HK)已就合资建厂计划签署框架协议.这标志着雷诺向着在中国组装汽车的目标又迈进了一步.中国是全球最大的汽车市场.

雷诺中国业务主管Katsumi Nakamura在北京汽车展上对记者表示,合资厂的年产能为20-30万辆.

"我们3月签署了谅解备忘录,"他说,并补充双方仍需签订最终协议,才能将计划提交官方申请批准.他未说明工厂可能何时投产.

"我们首先将以较小规模生产,然後逐步扩充至全产能,"他说.

消息人士称,交易将包括联合生产电动汽车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV).(完)

--编译 李春喜/艾茂林;审校 沈以文

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